Bereits am vergangenen Mittwoch ist in Nördlingen ein Auto angefahren worden. In der Hinteren Reimlinger Gasse wurde wohl beim Rangieren mit einer Anhängerkupplung die vordere Stoßstange des geparkten Audi Q3 beschädigt. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis