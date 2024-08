Sachbeschädigung in Wallerstein: Unbekannter zerkratzt Auto in der Hauptstraße

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen dem 26. und dem 28. Juli ein Auto in Wallerstein zerkratzt. Der silberne Wagen stand in der Hauptstraße, beschädigt wurde laut Polizeibericht die Beifahrerseite. Der bislang unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

