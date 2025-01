Ein 37-Jähriger vergaß am Montagnachmittag beim Tanken in der Augsburger Straße sein Auto gegen Wegrollen zu sichern. Wie die Polizei mitteilt, machte sich der Wagen selbstständig und rollte rückwärts auf das hinter ihm stehende Auto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)

