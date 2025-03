Neuer Opel in Nördlingen gestohlen: Polizei stoppt Autodieb auf der Autobahn

Erfolg für die Polizei: Die Fahndungsgruppe Bautzen hat auf der Autobahn zwischen Dresden und Görlitz einen Mann geschnappt, der in Nördlingen ein nagelneues Auto gestohlen hat. Wie die Polizei Nördlingen berichtet, kontrollierten die Beamten den 33-Jährigen am Montag, gegen 1.40 Uhr. Der Mann war mit einem Opel unterwegs, an dem gefälschte Kennzeichen angebracht waren.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am Wochenende zuvor vom Verkaufsgelände eines Nördlinger Autohauses entwendet worden war. Im Ries wurde festgestellt, dass die Fahrzeugpapiere und alle Fahrzeugschlüssel noch im Autohaus vorhanden sind. Der Täter, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Pkw hatte einen Wert von circa 25.000 Euro. (AZ)