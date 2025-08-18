Unfall zwischen Dorfmerkingen und Elchingen: Auto kommt von der Straße ab

Ein Autofahrer ist zwischen Dorfmerkingen und Elchingen von der Fahrbahn abgekommen und dadurch leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr der 45-Jährige am vergangenen Samstag gegen 21 Uhr auf der K3296 in Richtung Elchingen. Weil er wohl zu schnell unterwegs war, geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Anschließend lenkte er zu stark nach rechts und fuhr daraufhin in eine Böschung, der Wagen kippte zur Seite und rutschte die Böschung entlang. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Polizisten stellten fest, dass er nach Alkohol roch, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. (AZ)
Dorfmerkingen/ Elchingen
