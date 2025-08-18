Icon Menü
Autofahrer bei Unfall zwischen Dorfmerkingen und Elchingen verletzt

Dorfmerkingen/ Elchingen

Unfall zwischen Dorfmerkingen und Elchingen: Auto kommt von der Straße ab

Zwischen Dorfmerkingen und Elchingen geriet ein 45-Jähriger erst auf die Gegenspur, dann in die Böschung. Die Polizei stellte fest: Der Mann war alkoholisiert.
    • |
    • |
    • |
    Ein 45-Jähriger wurde bei einem Unfall zwischen Dorfmerkingen und Elchingen leicht verletzt.
    Ein 45-Jähriger wurde bei einem Unfall zwischen Dorfmerkingen und Elchingen leicht verletzt. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer ist zwischen Dorfmerkingen und Elchingen von der Fahrbahn abgekommen und dadurch leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr der 45-Jährige am vergangenen Samstag gegen 21 Uhr auf der K3296 in Richtung Elchingen. Weil er wohl zu schnell unterwegs war, geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Anschließend lenkte er zu stark nach rechts und fuhr daraufhin in eine Böschung, der Wagen kippte zur Seite und rutschte die Böschung entlang. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Polizisten stellten fest, dass er nach Alkohol roch, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. (AZ)

