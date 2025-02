Autofahrer flieht nach leichter Kollision in Oettingen

Zu einer Streifkollision ist es am Montag in Oettingen gekommen. Der Polizei zufolge passierte ein bevorrechtigter Autofahrer gegen 16.45 Uhr das Zwingertor stadteinwärts. Er streifte allerdings beim Herausfahren den wartenden VW Tiguan am linken Außenspiegel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, um den sich der Fahrer allerdings nicht kümmerte. Stattdessen setzte er seine Fahrt stadteinwärts fort. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

