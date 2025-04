Autofahrer flüchtet vor der Polizei: Den Wagen hatte er geklaut

Einen Autofahrer, der sich beim Anblick des Streifenfahrzeugs merkwürdig verhielt, bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Nördlingen am Donnerstag, gegen 20.20 Uhr, in der Stollberger Straße. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, wendete der Mann sein Fahrzeug und fuhr davon. In kurzer Entfernung fanden die Polizisten laut ihres Berichts zwar das geparkte Fahrzeug, aber nicht den Fahrer.

Der Schlüssel steckte im Zündschloss. Da der Mann sehr auffällig gekleidet war, stellten die Polizisten ihn schließlich in unmittelbarer Nähe eines Einkaufsmarktes fest. Bei einer Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 27-Jährige sowohl alkoholisiert war, als auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann war zuvor als Anhalter bei einer 44-jährigen Frau in deren Pkw gestiegen. Als diese kurz an dem Einkaufsmarkt angehalten hatte, um noch etwas einzukaufen, hatte sie den Zündschlüssel im Fahrzeug gelassen. Daraufhin entwendete der Mann den Pkw. Kurze Zeit später fiel er den Beamten jedoch durch sein Verhalten auf. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)