Autofahrer mit falschem Kennzeichen in Nördlingen erwischt

Ein Autofahrer ist in Nördlingen mit einem falschen Kennzeichen erwischt worden. Laut Polizeibericht kontrollierte eine Streife den Autofahrer in der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag in der Gerlinger Straße. Es stellte sich heraus, dass das Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben war. Der Besitzer erhält nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Zulassung. (AZ)

