Autofahrer in Nördlingen mit falschem Kennzeichen: Strafe droht

Nördlingen

Autofahrer mit falschem Kennzeichen in Nördlingen erwischt

In Nördlingen ertappen Polizisten einen Autofahrer, der mit einem falschen Kennzeichen unterwegs ist. Welche Konsequenzen das für ihn hat.
    Einem Autofahrer drohen nun Strafanzeigen, weil er mit einem falschen Kennzeichen in Nördlingen unterwegs war.
    Einem Autofahrer drohen nun Strafanzeigen, weil er mit einem falschen Kennzeichen in Nördlingen unterwegs war. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer ist in Nördlingen mit einem falschen Kennzeichen erwischt worden. Laut Polizeibericht kontrollierte eine Streife den Autofahrer in der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag in der Gerlinger Straße. Es stellte sich heraus, dass das Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben war. Der Besitzer erhält nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Zulassung. (AZ)

