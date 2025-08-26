Autofahrer unter Drogeneinfluss in Oettingen erwischt

Ein Autofahrer ist in Oettingen unter Drogeneinfluss von der Polizei erwischt worden. Laut Polizeibericht wurde nach dem Mann im Rahmen eines anderen Einsatzes gefahndet. Am vergangenen Montagnachmittag trafen ihn die Polizisten in seinem Auto an. Der Mann zeigte drogentypische Auffälligkeiten, außerdem hatte er eine geringe Menge Alkohol getrunken. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)

86732 Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogeneinfluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis