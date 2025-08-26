Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer in Oettingen wegen Drogenkonsum von Polizei gestoppt

Oettingen

Autofahrer unter Drogeneinfluss in Oettingen erwischt

Die Polizei suchte im Rahmen eines anderen Einsatzes nach einem Mann und fand ihn schließlich in Oettingen am Steuer eines Autos. Er stand unter Drogeneinfluss.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei fahndete nach einem Mann und fand ihn schließlich in Oettingen unter Drogeneinfluss am Steuer.
    Die Polizei fahndete nach einem Mann und fand ihn schließlich in Oettingen unter Drogeneinfluss am Steuer. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer ist in Oettingen unter Drogeneinfluss von der Polizei erwischt worden. Laut Polizeibericht wurde nach dem Mann im Rahmen eines anderen Einsatzes gefahndet. Am vergangenen Montagnachmittag trafen ihn die Polizisten in seinem Auto an. Der Mann zeigte drogentypische Auffälligkeiten, außerdem hatte er eine geringe Menge Alkohol getrunken. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden