Zwei Menschen verletzt: Autofahrer gerät bei Wallerstein von Straße ab

Wallerstein

Ein 18-Jähriger kommt zwischen Birkhausen und Wallerstein von der Fahrspur ab und landet an einer Brückenmauer. Er und seine Beifahrerin werden verletzt.
    Ein 18-Jähriger kam zwischen Wallerstein und Birkhausen mit seinem Auto ins Schleudern.
    Ein 18-Jähriger kam zwischen Wallerstein und Birkhausen mit seinem Auto ins Schleudern. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer ist zwischen Wallerstein und Birkhausen von der Straße abgekommen. Laut Polizeibericht fuhr der 18-Jährige am vergangenen Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße DON 12 von Wallerstein kommend in Richtung Birkhausen. In der langgezogenen Rechtskurve kam er ins Schleudern, vermutlich, weil er die Geschwindigkeit nicht angepasst hatte. Das Auto drehte sich, kam von der Fahrbahn ab und kam schließlich an einer Brückenmauer zum Stehen. Der 18-Jährige und seine 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)

