Nördlingen
Autofahrer mit 1,4 Promille in Oettingen von Polizei gestoppt – Blutentnahme angeordnet

Oettingen

Polizei stoppt Autofahrer: Mit 1,4 Promille am Steuer

Die Polizei kontrolliert den 35-Jährigen in Oettingen. Sein Alkoholgeruch fällt den Beamten auf.
    Die Polizei hat einen Mann in Oettingen gestoppt, der mit 1,4 Promille am Steuer saß.
    Die Polizei hat einen Mann in Oettingen gestoppt, der mit 1,4 Promille am Steuer saß. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Mit 1,4 Promille ist ein Mann in Oettingen Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte den 35-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.40 Uhr. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest, ein Test ergab den hohen Wert. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den aus einem benachbarten Landkreis stammenden Autofahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

