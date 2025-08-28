Polizei stoppt Autofahrer: Mit 1,4 Promille am Steuer

Mit 1,4 Promille ist ein Mann in Oettingen Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte den 35-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.40 Uhr. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest, ein Test ergab den hohen Wert. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den aus einem benachbarten Landkreis stammenden Autofahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

