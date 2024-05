Autofahrer täuscht Führerschein in Heimatland vor

Der Fahrer gab bei Polizeikontrollen an, seinen Führerschein im Heimatland vergessen zu haben. Polizeiliche Recherchen kamen zu einem anderen Schluss.

Die Polizeiinspektion Nördlingen hat am Dienstagnacht einen Autofahrer ohne Führerschein erwischt. Laut Polizeibericht konnte der 44-Jährige bei einer Verkehrskontrolle seinen Führerschein nicht vorzeigen und gab an, dass er diesen in seinem Heimatland vergessen habe. Polizeiliche Recherchen ergaben, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nachdem er mit diesen Tatsachen konfrontiert wurde, gab er zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Der Halter der Autos fuhr als Beifahrer mit. Gegen ihn wird ebenfalls strafrechtlich ermittelt, da dieser zugelassen hatte, dass der 44-Jährige ohne Fahrerlaubnis fuhr. Da beide Männer keinen Wohnsitz in Deutschland haben, ordnete die Staatsanwaltschaft an, die zu erwartende Geldstrafe vor Ort zu begleichen. (AZ)