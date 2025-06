Lkw übersehen: Auto prallt in Lastwagen

Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung der K3314 und der B466 mit einem Lkw zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 44-Jähriger, der mit seinem Wagen aus Richtung Kösingen die K3314 befuhr einen von links auf der B466 heranfahrenden Lkw und fuhr in die Kreuzung ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Am Lkw wurde die Ölwanne beschädigt. Aufgrunddessen musste man die Straße sperren, da diese gereinigtwerden musste. Beide fahrer blieben unverletzt. (AZ)

