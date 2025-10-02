Autofahrer übersieht Trike beim Abbiegen

Zu einem Unfall mit einem Trike ist es am Mittwochnachmittag auf der B25 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf dem Heuweg in Richtung B25 unterwegs und wollte an der Einmündung in die Bundesstraße einbiegen. Für den 57-Jährigen galt an dieser Einmündung „Vorfahrt gewähren“. Zur gleichen Zeit befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Trike die B25 von Nördlingen kommend in Richtung Möttingen. Beim Einbiegen auf die Bundesstraße übersah der 57-Jährige das von links kommende Trike. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Trike-Fahrer nach rechts aus, touchierte den Wagen jedoch leicht und kam schließlich mit dem Trike nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Seine ebenfalls 60-jährige Sozia und der 57-jährige Unfallverursacher blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (AZ)

