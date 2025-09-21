Icon Menü
Autofahrerin flieht nach Unfall in Nördlingen – Zeugen stellen sie zur Rede

Nördlingen

Autofahrerin flüchtet nach Zusammenstoß, stellt sich jedoch später den Zeugen

In Nördlingen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin zunächst flüchtete, aber später von Zeugen eingeholt wurde.
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Unfall ist es am Samstag in der Augsburger Straße in Nördlingen gekommen.
    Zu einem Unfall ist es am Samstag in der Augsburger Straße in Nördlingen gekommen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Verursacherin zunächst flüchtete, ist es am Samstag in Nördlingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Autofahrerin gegen 15.50 Uhr aus dem Grundstück eines Schnellrestaurants an der Augsburger Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein Wagen die Augsburger Straße in Richtung Innenstadt. Beim Einfahren in die Augsburger Straße übersah die Verursacherin den von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten, was zu einem Zusammenstoß führte. Nach dem Unfall fuhr die Verursacherin zunächst mit hoher Geschwindigkeit in die Maria-Penn-Straße, hielt dort jedoch nach Aufforderung von unbeteiligten Zeugen an. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (AZ)

