Frau bedrängt: Autofahrerin in Neresheim hilft

Bereits am 5. Dezember 2024 soll es nach Angaben der Polizei gegen 20.45 Uhr in der Dominikus-Zimmermann-Straße in Neresheim zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem eine 20-jährige Frau von einer männlichen Person bedrängt wurde. Eine etwa 40-jährige Frau mit blonden, schulterlangen Haaren, die mit ihrem schwarzen Kleinwagen den Dossinger Weg nach oben fuhr, sei auf den Vorfall aufmerksam geworden und habe angehalten. Daraufhin sei die männliche Person auf dem Dossinger Weg nach oben davongerannt. Der Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er war etwa 170 Zentimeter groß und schwarz bekleidet, zudem trug er eine schwarze Wollmütze. Zeugen, die etwas beobachtet haben bzw. die Fahrerin, die angehalten hatte, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001 zu melden. (AZ)

