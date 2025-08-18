Icon Menü
Autofahrerin rammt Straßenlaterne in Nördlingen – 16.000 Euro Schaden

Nördlingen

Fünfstelliger Schaden: Autofahrerin stößt in Nördlingen gegen Laterne

Weil sie in der Emil-Eigner-Straße in Nördlingen wohl zu schnell unterwegs war, kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne.
    • |
    • |
    • |
    In Nördlingen rammte eine Autofahrerin eine Straßenlaterne, ihr Auto musste abgeschleppt werden.
    In Nördlingen rammte eine Autofahrerin eine Straßenlaterne, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Eine Autofahrerin ist in Nördlingen gegen einen Laternenmast gefahren, wodurch ein Schaden von etwa 16.000 Euro entstanden ist. Laut Polizeibericht fuhr die 31-Jährige am vergangenen Sonntagabend auf der B25 und bog in die Emil-Eigner-Straße ab. In einer Linkskurve soll die Frau zu schnell gefahren sein und kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie frontal gegen einen Laternenmast und kam an diesem zum Stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden und die 31-Jährige klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen, benötigte aber keine sofortige ärztliche Behandlung. (AZ)

