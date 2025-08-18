Fünfstelliger Schaden: Autofahrerin stößt in Nördlingen gegen Laterne

Eine Autofahrerin ist in Nördlingen gegen einen Laternenmast gefahren, wodurch ein Schaden von etwa 16.000 Euro entstanden ist. Laut Polizeibericht fuhr die 31-Jährige am vergangenen Sonntagabend auf der B25 und bog in die Emil-Eigner-Straße ab. In einer Linkskurve soll die Frau zu schnell gefahren sein und kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie frontal gegen einen Laternenmast und kam an diesem zum Stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden und die 31-Jährige klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen, benötigte aber keine sofortige ärztliche Behandlung. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Laternenmast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis