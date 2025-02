Auto kommt in Oettingen von der Fahrbahn ab

Ein Auto ist am Freitag in Oettingen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 59-Jährige in auf der Spitalgasse Richtung Hainsfahrth. Aus ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch das Gebüsch neben der Fahrbahn. Anschließend striff sie noch eine Gartenlaube hinter dem Gebüsch leicht. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. (AZ)

Fahrbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis