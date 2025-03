Vorfahrt missachtet: 11.000 Euro Schaden nach Unfall in Nördlingen

Durch ihre unachtsame Fahrweise hat eine Autofahrerin am Montagnachmittag in Nördlingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 23-Jährige rechts von der Hofer Straße in die Wemdinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto, in dem eine 30-Jährige unterwegs war.

Durch die folgende Kollision entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)