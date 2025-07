Frau fährt in Nördlingen auf Bahngleise: Züge fahren nicht

Eine Autofahrerin ist in Nördlingen mit einem anderen Auto kollidiert und auf den Bahngleisen zum Stehen gekommen. Deshalb konnten die Züge für einige Zeit nicht fahren. Laut Polizeibericht fuhr die 25-jährige Unfallverursacherin am Dienstag gegen 19.30 Uhr die Lerchenstraße stadtauswärts. An der Ampelkreuzung zur Nürnberger Straße soll sie das Rotlicht missachtet haben.

Dadurch stieß sie mit einem 20-jährigen Autofahrer zusammen, der die Nürnberger Straße stadteinwärts fuhr. Zwar hatte die 25-Jährige noch versucht, auszuweichen, verlor jedoch die Kontrolle über ihr Auto, fuhr über den Fußgängerweg und kam auf den Gleisen zum Stehen. Für etwa zwei Stunden musste der Bahnverkehr wegen der Unfallaufnahme eingestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Nördlinger Feuerwehr war mit ungefähr 20 Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. (AZ)