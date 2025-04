Autofahrerin übersieht Pkw: Zusammenstoß vor dem Reimlinger Tor

Nur ein geringer Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montag. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Auto gegen 17.15 Uhr auf der Bürgermeister-Reiger-Straße und wollte dann nach rechts in die Augsburger Straße in Richtung Reimlinger Tor einbiegen. Dabei übersah sie, vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne, den Pkw eines 45-Jährigen, der auf der Augsburger Straße stadteinwärts fuhr. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro entstand. (AZ)

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis