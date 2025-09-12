Eine Tonne Biertreber bei Vollbremsung verloren: B25 für zwei Stunden gesperrt

Am Donnerstag musste die B25 in Nördlingen gegen 17.20 Uhr für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Gespann auf der B25. An der Ampel zur Emil-Eigner-Straße erkannte der Fahrer laut Polizeiangaben zu spät, dass diese auf Rot stand und musste eine Vollbremsung machen. Hierbei habe sich die Plane des Anhängers gelöst und es schwappte etwa eine Tonne Biertreber (Abfallprodukt bei der Bierherstellung) über die Bordwand auf die Straße. Die Fahrbahn wurde hierdurch spiegelglatt und musste für die Reinigungsarbeiten, die die Feuerwehr Nördlingen und die Straßenmeisterei Nördlingen durchführten, gesperrt werden. (AZ)

Icon vergrößern Die Straße wurde durch den Biertreber glatt. Foto: Dieter Mack Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Straße wurde durch den Biertreber glatt. Foto: Dieter Mack