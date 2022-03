Drei Spiele in zwei Tagen für den TSV Nördlingen

Plus Wenig Chancen gegen Kaisheim für den TSV, klarer Sieg gegen Gersthofen III: So liefen die Partien.

Am vergangenen Spielwochenende hatte die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen ein straffes Programm. Beim SV Kaisheim stand ein Auswärtsspiel im Terminkalender. Einen Tag später ging es zu Hause gegen den TSV Gersthofen II und III weiter.