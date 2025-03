Deshalb wurden an der Eger in Nördlingen Bäume gefällt

In und um Nördlingens Kleingartensiedlungen hat der Frühling Einzug gehalten: Die Meisen hüpfen singend durchs Gebüsch, die Schneeglöckchen und Märzenbecher recken sich zur Sonne. Jüngst haben Baumarbeiten das Idyll kurzzeitig unterbrochen: Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat an der Eger einige Bäume an den Böschungen gefällt. Betroffen sind die Bäume entlang der Eger zwischen dem „Bädle“ und dem Bäumlesgraben. Überwiegend junge Eschen, zum Teil gesunde Exemplare, hat das Amt ebenso entfernt wie Bäume, die merklich vom Biber angeknabbert wurden. Warum mussten diese Bäume weichen?

Veronika Ellecosta Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis