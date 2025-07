Baggerfahrer erleidet Augenverletzung bei Betriebsunfall in Munningen

Ein 46-jähriger Baggerfahrer ist am Mittwochvormittag bei einem Betriebsunfall in Munningen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, reparierte der Mann eine herunter gesprungene Kette an einem Mini-Bagger und öffnete dazu ein Ventil. Beim Öffnen war zu viel Druck auf dem Ventil, sodass dieses gegen sein Auge flog. Zudem traten aus dem Ventil einige Betriebsstoffe aus, die in das Auge des Mannes gelangten. Laut Polizeibericht wurde der Mann in eine Spezialklinik geflogen. Der Grad der Verletzung konnte vor Ort nicht bestimmt werden. (AZ)

