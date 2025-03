Gleisbauarbeiten am Nördlinger Bahnhof: Zwei Weichen werden erneuert

Anwohnerinnen und Anwohner am Bahnhof müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Die DB Infrago AG, verantwortlich für die Schieneninfrastruktur, erneuert vom 3. bis 7. April Weichen im Bahnhof Nördlingen.

Die Arbeiten seien aufgrund des Alters der Anlage nötig, sagt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage. So könne man die Betriebssicherheit aufrechterhalten. Man werde zunächst den Gleisoberbau entfernen; dazu gehörten die Schiene, der Schotter und die Schwellen. „Anschließend wird die bereits vormontierte Weiche mit einem Kran oder einer ähnlichen Vorrichtung auf die bereits vorbereitete Schotterschicht aufgelegt und final montiert“, erläutert die Sprecherin weiter.

Arbeiten am Nördlinger Bahnhof: Anwohner müssen mit Staub und Lärm rechnen

Um eine kurze Bauzeit und damit weniger Beeinträchtigungen der Umgebung und des Eisenbahnverkehrs zu gewährleisten, werden die Arbeiten ganztägig, einschließlich an Sonntagen und in der Nacht, durchgeführt, heißt es in der Pressemitteilung der Bahn. Man sei bemüht, Behinderungen und Belästigungen möglichst gering zu halten und hoffe auf Verständnis und Toleranz der Anwohner bei der Abwicklung der Baumaßnahme, heißt es in der Mitteilung weiter. Vorsorglich weise man dennoch darauf hin, dass betroffene Anwohner während dieser Arbeiten in ihrer Nachtruhe gestört werden können. Während der Umbaumaßnahme komme es zu einer erhöhten Schall- und Staubemission. Alternative Unterkünfte könne man Anwohnerinnen und Anwohnern nicht anbieten, sagt eine Bahnsprecherin. Da die Arbeiten in einem kurzen Zeitraum stattfinden, sei die Möglichkeit einer Übernachtung im Hotel nicht vorgesehen.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurden zwei Weichen sowie Gleise im Nördlinger Bahnhof repariert. Bei der Baustelle im April handele es sich um andere Weichen, sagt die Sprecherin. Im aktuellen Bestand gebe es im Nördlinger Bahnhof 18 Weichen, die in der Zuständigkeit der DB liegen. Warum man nicht mehrere Weichen auf einmal erneuere? „Wir versuchen, die Bauarbeiten bestmöglich zu bündeln. Das gelingt aber leider nicht immer, weil nicht alle Arbeiten innerhalb einer Sperrpause erledigt werden können. Dafür bitten wir um Verständnis“, so die Sprecherin weiter.

Anwohner in Nördlingen können sich melden: Bahn richtet Beschwerdeadresse ein

Für Anwohnerinnen und Anwohner hat die Bahn eine Kontaktadresse für Beschwerden eingerichtet: DB InfraGO AG Regionalbereich Süd Richelstraße 1, 80634 München, sued.fahrweg.dbinfrago@deutschebahn.com. Auswirkungen auf den Personenverkehr hätten die Arbeiten nicht, teilt die Bahn auf Nachfrage mit. Auch beim Eisenbahnunternehmen Arverio ist dazu nichts bekannt.