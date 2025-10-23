Weshalb aus dem Möttinger Bahnhof keine Wohnungen werden

Er ist immer wieder Thema in Möttingen und im Gemeinderat: der Bahnhof. Erst kürzlich äußerte Bürgermeister Timo Böllmann im Gremium seine Zweifel, ob der geplante Umbau der Bahnsteige wirklich umsetzbar sei. Daher hat unsere Redaktion bei der Deutschen Bahn nachgefragt: Wie schaut es denn mit dem Zeitplan aus? Und was hat die Bahn mit dem Bahnhofsgebäude vor?

Ausgangspunkt ist folgender: Am Möttinger Bahnhof soll der Mittelbahnsteig verschwinden und die Bahnsteige für einen barrierefreien Zugang in die Züge erhöht werden. Böllmann hatte im Gremium die Frage aufgeworfen, ob der Umbau tatsächlich stattfinden könne, wenn nicht nur einmal in der Stunde die Züge ein- und ausfahren, sondern auch noch Fern- und Güterzüge auf der Riesbahn unterwegs seien, weil sie über die Region umgeleitet werden.

Baumaßnahmen am Möttinger Bahnhof: Tagsüber keine Sperrungen für Arbeiten vorgesehen

Keine Streckensperrungen in der Umbauphase: „Ja, das ist realistisch“, sagt eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage unserer Redaktion: „Während der gesamten Bauphase sind ausschließlich Nachtsperrpausen vorgesehen. Tagsüber können Arbeiten in den regulären Zugpausen durchgeführt werden.“ Auch sonst seien Streckensperrungen, etwa zu Beginn der Arbeiten, nicht notwendig, auch wenn sie grundsätzlich „wünschenswert und aus baulogistischer Sicht sehr vorteilhaft“ wären.

Aktuell liefen Planungsarbeiten, der Zeitplan für den Umbau sehe wie folgt aus: Vom 10. November 2026 bis 26. April 2027 steht die Erstellung des Außenbahnsteigs an, danach soll der Hausbahnsteig erneuert werden. Dies soll etwa bis Mitte September 2027 dauern. Vom 14. September 2027 bis 18. Oktober 2027 ist dann der Rückbau des Mittelbahnsteigs angesetzt.

Bahn will Bahnhofsgebäude in Möttingen nicht verkaufen

Ein weiterer Punkt, der Böllmann stört, ist der Bereich rund um den Bahnhof, den er im Sommer schon einmal als „Schandfleck“ bezeichnet hatte. Böllmann könnte es sich vorstellen, das Gebäude zu kaufen und Wohnraum zu schaffen, auch am Gebäude daneben habe die Gemeinde Interesse – die Bahn aber nicht am Verkauf. Gegenüber unserer Redaktion heißt es: „Wir können kein Eigentum der Bahn verkaufen, da aktuell ein Verkaufsstopp besteht.“ Ein Teil von einem der Gebäude sei aktuell bahnintern vermietet.

Allerdings kann sich die Bahn für die Zukunft auch mehr vorstellen: „Wir streben eine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes an. Daher sind wir an sinnvollen Nutzungskonzepten interessiert“, so die Sprecherin. Man werde sich daher auch mit dem Bahnhofsgebäude in Möttingen beschäftigen: „Dies wird jedoch erst in den kommenden Jahren geschehen.“