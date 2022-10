vor 17 Min.

Bahnhof: Warum geht das bei uns nicht?

Von Ruth Mölle-Fürbringer

Zum Artikel "Reisezentrum in Donauwörth bleibt" in den RN am 1. Oktober:

Donauwörth hat es geschafft! Das Reisezentrum in Donauwörth, das eigentlich geschlossen werden sollte, bleibt, nach Informationen der Rieser Nachrichten. Das sorgt bei vielen für Erleichterung. Politiker aller Parteien, auch der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré haben sich dafür eingesetzt und können das als Erfolg für die Stadt und ihre Bewohner verbuchen. Was ist mit Nördlingen? Wer setzt sich für den Fortbestand des Videoschalters am Nördlinger Bahnhof ein? Was unternehmen Wittner und die zuständigen Politiker im Stadtrat, um die Bahn dazu zu bringen, einen Videoschalter zu installieren? Wir bekommen einen für viel Geld sanierten behindertengerechten Bahnhof, aber die Möglichkeiten, ein Ticket zu kaufen, sind begrenzt. Wer eine Beratung braucht oder, aus welchen Gründen auch immer, kein digitales Ticket kaufen kann, wird die Bahn nicht nutzen können. Donauwörth hat es vorgemacht. Warum geht das bei uns nicht?

