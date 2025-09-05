Bahnübergang am Nähermemminger Weg soll bald wieder frei sein

In Nördlingen wurde am Donnerstag der Bahnübergang vom Nähermemminger Weg in Richtung Baldingen gesperrt. Auch am Freitagmorgen bestand die Sperrung zunächst noch.
Helena Ott, Sprecherin der Stadt Nördlingen, schildert, dass der Grund dafür „Bahnübergangssanierungen“ seien. Die Anordnung für die Sperrung sei am Donnerstag um 12 Uhr ergangen und gelte bis diesen Freitag, 12 Uhr. Somit sollte der Bahnübergang im Laufe der Mittagszeit wieder frei befahrbar sein. (AZ)
