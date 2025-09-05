Icon Menü
Bahnübergang am Nähermemminger Weg in Nördlingen gesperrt

Nördlingen

Bahnübergang am Nähermemminger Weg soll bald wieder frei sein

Seit Donnerstag ist in Nördlingen der Bahnübergang in Richtung Baldingen gesperrt. Im Laufe des Freitags soll er aber wieder befahrbar sein.
    •
    •
    •
    Der Bahnübergang in Richtung Nähermemmingen war am Freitagmorgen noch gesperrt.
    Der Bahnübergang in Richtung Nähermemmingen war am Freitagmorgen noch gesperrt. Foto: Jan-Luc Treumann

    In Nördlingen wurde am Donnerstag der Bahnübergang vom Nähermemminger Weg in Richtung Baldingen gesperrt. Auch am Freitagmorgen bestand die Sperrung zunächst noch.

    Helena Ott, Sprecherin der Stadt Nördlingen, schildert, dass der Grund dafür „Bahnübergangssanierungen“ seien. Die Anordnung für die Sperrung sei am Donnerstag um 12 Uhr ergangen und gelte bis diesen Freitag, 12 Uhr. Somit sollte der Bahnübergang im Laufe der Mittagszeit wieder frei befahrbar sein. (AZ)

