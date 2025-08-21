Icon Menü
Bahnübergang in Nördlingen: Warum passieren hier so viele Unfälle?

Wieder kracht es am Bahnübergang: „Das ist ein unhaltbarer Zustand so“

Der Polizei ist die doppelte Ampel am Bahnübergang Nürnberger Straße ein Dorn im Auge. Bei den zahlreichen Unfällen wurden bereits vier Menschen verletzt.
Von Martina Bachmann
    Der Zug fährt, die Schranke ist unten, die Verkehrsampel aber zeigt grün: Am Bahnübergang in der Nürnberger Straße haben sich mittlerweile acht Unfälle ereignet, drei weitere im Umfeld.
    Der Zug fährt, die Schranke ist unten, die Verkehrsampel aber zeigt grün: Am Bahnübergang in der Nürnberger Straße haben sich mittlerweile acht Unfälle ereignet, drei weitere im Umfeld. Foto: Martina Bachmann

    Bei Rot stehen, bei Grün gehen oder fahren: So lernen es schon die Kleinsten im Kindergarten. Am Bahnübergang in der Nürnberger Straße gilt dieser Grundsatz derzeit nicht. Denn selbst, wenn die provisorische Verkehrsampel dort auf Grün umschaltet, bedeutet das für Lastwagen- und Autofahrer nicht, dass sie gefahrlos losfahren können. So wie am gestrigen Nachmittag beispielsweise, als die Ampel Grün anzeigte, die Schranke aber unten war und ein langer Güterzug an den wartenden Verkehrsteilnehmern vorbeidonnerte. Zahlreichen Autofahrern ist dieser Umstand schon zum Verhängnis geworden. Zuletzt krachte es am Mittwoch an dieser Stelle.

