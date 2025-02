Nach den Einschränkungen auf der Riesbahn: So äußert sich die DB

Seit Dienstag kommt es zu Einschränkungen des Bahnverkehrs zwischen Nördlingen und Donauwörth, ein Stundentakt ist aktuell nicht möglich, wie unsere Redaktion berichtet hat. Mittlerweile hat sich auch die Deutsche Bahn auf Anfrage geäußert. Eine Sprecherin teilte mit: „Zunächst bedauern wir die Einschränkungen auf der Riesbahn und die kurzfristige Information dazu. Leider mussten vorgeschriebene Regelinspektionen in mehreren Stellwerken krankheitsbedingt abgesagt werden. Wir konnten dafür kurzfristig auch kein anderes Personal einsetzen, da es sich um hochqualifizierte Expert:innen handelt, die über Detailwissen zu den Anlagen vor Ort verfügen.“

Grundsätzlich sei es so: Wenn Regelinspektionen entfallen, gebe es klare Vorgaben. Dann müsse zum Beispiel die Geschwindigkeit herabgesetzt werden. Sicherheit habe bei der Bahn immer oberste Priorität. Abschließend heißt es: „Die Inspektionen werden aktuell nachgeholt, so dass die Einschränkungen ab Samstag wieder zurückgenommen werden können.“ Arverio hatte aber mitgeteilt, dass es aufgrund der wiederholten Änderungen der Schichtpläne auch am Samstag zu Zugausfällen kommen kann. Fahrgäste sollten sich kurz vor Fahrtbeginn über die Elektronischen Fahrplanmedien informieren.