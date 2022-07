Deshalb muss das "Fürsten Hell" in eine neue Flasche

Ein Drittel des Umsatzes der Fürst Wallerstein Brauerei wird mit dem "Fürsten Hell" generiert. Auf Schloss Baldern wird die neue Flasche vorgestellt.

Die Fürst Wallerstein Brauerei gehört ja bekanntlich zur Unternehmensgruppe Oettingen-Wallerstein und damit im Prinzip auch zu Schloss Baldern. Nicht zuletzt deshalb stellte Carl-Eugen Erbprinz zu Oettingen-Wallerstein im Roten Salon des Schlosses die neue Flasche des "Fürsten Hell" der Öffentlichkeit vor.

Seit fünfunddreißig Jahren wurde das "'Brot- und Butter'-Produkt des Hauses", so zu Oettingen-Wallerstein, in der sogenannten NRW-Flasche und in den bekannten Bierkästen der Brauerei abgefüllt. Mehrere Gründe zwingen nun das Unternehmen, das helle Bier, das immerhin rund ein Drittel des Umsatzes generiert, in neuen Gebinden anzubieten. Braumeister Volker Röthinger begründete die Entscheidung so: "Der Weg hin zum Fürsten Hell in der Euroflasche bedeutet auch das Ende der 35-jährigen, für Fürst Wallerstein Fans bekannten Bierkiste im dunklen Rotton und fällt uns nicht leicht.

"Fürsten Hell" auf Schloss Baldern: Die alten Bierkästen müssen ersetzt werden

Zu Oettingen-Wallerstein erläuterte: "All diese Änderungen, die mehr sind, als es zunächst scheint, basieren auf entscheidenden betriebswirtschaftlichen und technischen Gründen, aus innovativen Gedanken und entscheidenden Veränderungsmaßnahmen, was die Organisation der Brauhausstrukturen betrifft." Will heißen: Es gibt immer weniger Leergut in der "alten"Flaschenform und die guten alten Bierkästen müssen sowieso ersetzt werden. Mit der Umstellung von der NRW- auf die Euroflasche folgt man richtungweisend dem Trend der Zeit und hat dafür auch erhebliche Investitionen getätigt.

Doch Braumeister und Geschäftsführer Röthinger beteuert, dass der Inhalt, die Rezeptur und die Qualität unverändert bleiben. Weiß er doch ganz genau, dass sich mit dem Wechsel des Erscheinungsbildes bei manchen Genießern auch der Eindruck verfestigt, "ihr" Bier würde nicht nur anders aussehen, sondern auch anders schmecken. Das Fürsten Hell wird bleiben, wie es ist, so das Unternehmen: mit einem Hauch von Hopfenblume in Balance mit ausgewählten Malzaromen, besonders weich im Abgang und doch angenehm aromatisch im Geschmack. "Ein Bier, das besonders emotionale Beliebtheit verkörpert und zahlreiche Freunde weit über das Ries hinaus seit Jahren zum festen Bestandteil haben werden lassen. Dafür sind wir sehr dankbar!"