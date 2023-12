Baldingen

06:00 Uhr

Entsteht der Kitaanbau in Baldingen auf dem Sportplatz?

Plus Eigentlich gab es einen anderen Plan für die Erweiterung der Kita Naseweis. Doch Grundstücksverhandlungen scheiterten. Was Schulleiterin Yvonne Christl moniert.

Von Martina Bachmann

Etwa 30 Eltern haben im vergangenen Jahr trotz Rechtsanspruchs keinen Krippenplatz in Nördlingen für ihren Sohn oder ihre Tochter bekommen. Womit die Rückkehr in den Job für diese Mütter oder Väter deutlich erschwert oder gar unmöglich wurde, schließlich hat nicht jeder Großeltern im Ruhestand um die Ecke oder eine Tagesmutter zur Hand. Die Stadt Nördlingen will deshalb unter anderem in Baldingen neue Krippenplätze schaffen und an den bestehenden Kindergarten Naseweis anbauen. Doch das hätte Konsequenzen für den Sportunterricht, sagt die Leiterin der Grundschule.

Aktuell gibt es in der Kita Naseweis fünf Gruppen: Drei für je 25 Kindergartenkinder und zwei für Krippenkinder. Eine Gruppe der Kleinsten wird aktuell in einem Container betreut. Der steht auf einem Teil des Sportgeländes der angrenzenden Schule, einer Außenstelle der Grundschule Mitte. Derzeit ist ein Anbau an genau dieser Stelle geplant, in dem dann vier Krippengruppen mit je zwölf Kindern spielen könnten. Für die Grundschule soll als Ersatz ein Bolzplatz geschaffen werden - im Süden, dort, wo sich jetzt eine Streuobstwiese befindet, sagt der Leiter des Liegenschaftsamtes, Karl Stempfle.

