Baldinger Schützen liegen auf letztem Platz

Plus Die Baldinger Schützen haben mit dem Tabellenzweiten eine schwere Aufgabe. Doch sowohl Pfuhl als auch Oberndorf sind zu stark.

In der Schwabenliga fand der sechste und damit vorletzte Wettkampftag statt. Baldingen traf dabei auf den Tabellenzweiten Pfuhl und sah sich einer schweren Aufgabe gegenüber.