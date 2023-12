Der Blinker war noch an: Unfall auf der Romantischen Straße

In Baldingen kommt es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Grund dafür ist auch ein Blinker, der noch eingeschaltet war.

Zwei Autos sind am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, in Baldingen zusammengestoßen. Laut Polizeibericht bog ein 67-Jähriger mit seinem Auto aus einem Tankstellengelände nach rechts auf die Romantische Straße ein, um geradeaus weiterzufahren. Zu gleichen Zeit wollte ein 33-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug von der Raiffeisenstraße nach links in die Romantische Straße einbiegen.

Da der rechte Blinker am Pkw des älteren Autofahrer noch eigeschaltet war, interpretierte der jüngere dies als Abbiegeabsicht des 67-Jährigen und fuhr auf die Romantische Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro. (AZ)