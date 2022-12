Detektiv überführt Ladendiebin im Supermarkt

Die Frau hatte die Sachen in ihre Handtasche gesteckt. Sie erwartet nicht nur eine Strafanzeige.

Ein Detektiv hat am Donnerstagnachmittag in einem Baldinger Verbrauchermarkt eine 42-Jährige des Ladendiebstahls überführt. Laut Polizeibericht hatte die Frau ein buntes Sortiment an Waren zusammengetragen, teilweise die Sicherungsmerkmale entfernt und anschließend in ihre Handtasche gesteckt. Nachdem an der Kasse davon nichts bezahlt wurde, schaltete sich der Detektiv ein. Insgesamt wollte die Frau Waren im Wert von rund 100 Euro aus dem Markt schleusen. Neben einem Hausverbot erhält die Diebin auch eine Strafanzeige. (AZ)