Die Kita im Nördlinger Stadtteil Baldingen soll erweitert werden

Plus Bei der Bürgerversammlung im Nördlinger Stadtteil geht es vor allem um die kleinsten Bewohner. Für sie soll ein Anbau geplant werden, kündigt der OB an.

Einen Einzug mit Musik gab es für Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner bei der Bürgerversammlung in Baldingen. Mit den üblichen Bierzeltauftritten mancher Politiker hatte das aber kaum Ähnlichkeit: Die Musik der Baldinger Budeband war schwungvoll und der OB kam mit Rucksack und Fahrradhelm - ausnahmsweise erst kurz vor Veranstaltungsbeginn.

Ortssprecher Thomas Mittring freute sich über den guten Besuch der Versammlung: "Sie identifizieren sich mit dem Stadtteil." Auch Oberbürgermeister Wittner lobte die Baldinger gleich zu Beginn seines Überblicks zur Lage der Stadt. "Ihr seid ganz fleißige Radfahrer." Das zeige sich nicht nur bei der Platzierung im Stadtradeln, sondern auch bei den Verkehrszählungen an den Stadttoren: Durchs Baldinger Tor kämen die meisten Radfahrer.