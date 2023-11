Unbekannter fährt Auto in Baldingen an und nimmt Kennzeichen mit

Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Nördlinger Ortsteil Baldingen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Nördlinger Ortsteil Baldingen ist am Mittwoch in dem Zeitraum zwischen 16.35 Uhr und 18.45 Uhr ein schwarzer Pkw VW Golf beschädigt worden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß nach Angaben der Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange des VW und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Bevor der Fahrer flüchtete, entwendete er auch noch das vordere Kennzeichen des VW. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat im Bachäcker und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)