Baldingen

14:07 Uhr

Warum Baldingen im 30-Jährigen Krieg dem Erdboden gleich gemacht wurde

Plus Die Baldinger Dorfchronik von Helmut Guckert beantwortet viele Fragen zum Nördlinger Ortsteil – und das auf sehr kurzweilige Weise.

Von Peter Urban

Die Chronik des Dorfes steht und am Samstag, 9. Dezember, stellt sie Helmut Guckert um 19.30 Uhr im Schützenheim Baldingen zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Es ist ein gewaltiges Werk geworden. Auf über 600 Seiten beschreibt der Autor und Herausgeber das Gestern und Heute des Nördlinger Stadtteils Baldingen. Von der Geschichte über die Infrastruktur, vom Darlehenskassenverein oder dem Wetter hin zum Vereinsleben behandelt das Buch alles, was in Baldingen wichtig war und ist. Dass die Beschäftigung mit dem geballten Wissen, welches dieses Buch beinhaltet, zu keiner Zeit langweilig wird, ist sowohl dem Autor als auch der Gestaltung von Stefan Neureither – beide übrigens ehrenamtlich – zu verdanken. Obwohl es über zwei Kilogramm wiegt, kommt das Buch mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit daher, die das Schmökern darin sehr angenehm macht.

Beim Fest zum 50-jährigen Bestehen der Goldbachschützen Baldingen 2014, bei dem Helmut Guckert als Schirmherr fungierte, kam die erste Idee auf, dessen Vorträge und Präsentationen, die er mit Akribie recherchiert und mit Begeisterung vorgetragen hatte, in einem Buch zu verewigen. „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen“, zitiert Helmut Guckert Hans-Friedrich Bergmann, „und wer die Gegenwart nicht versteht, kann die Zukunft nicht gestalten.“

