1980 geplant, 2022 abgeschlossen: Die Merzinger Straße ist fertig

Plus Die Straße in Balgheim wird offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,2 Millionen Euro.

Geplant wurde bereits 1980, jetzt, 42 Jahre später, ist die Sanierung der Merzinger Straße im Möttinger Ortsteil Balgheim abgeschlossen worden. Warum es so lange gedauert hat, blieb bei der kleinen Einweihungsfeier unbeantwortet.