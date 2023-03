Autofahrer kracht in Wildzaun

Ein Autofahrer ist am Dienstag zu schnell unterwegs. Er kommt von der Fahrbahn ab.

Zu schnell unterwegs war ein Autofahrer am Dienstagmittag am Ortseingang von Balgheim. Laut Polizeibericht kam er deshalb mit seinem Fahrzeug in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die Einzäunung eines Rotwildgeheges. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 7500 Euro. (AZ)