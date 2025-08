So hat Balgheim seine Feuerwehr gefeiert

Mit dem 150-jährigen Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Balgheim ist am Wochenende der Reigen der zahlreichen Feuerwehrfeste im Ries zu Ende gegangen. Manche Zeitgenossen werden sagen „Gott sei Dank“ – ist eh immer das Gleiche. Für andere wiederum bleiben sie unvergessliche Ereignisse, die noch jahrelang in den jeweiligen Orten positiv nachwirken werden.



So wird es wohl auch in Balgheim sein, wo das gesamte Dorf auf den Beinen war, um die Großveranstaltung zu einem Erfolg werden zu lassen. Es war nach Kleinsorheim und Appetshofen-Lierheim bereits die dritte ihrer Art innerhalb der Gemeinde Möttingen. Eventuell die Geburtstage der einzelnen Wehren zusammenzulegen und gemeinsam groß zu feiern, sei überhaupt kein Thema gewesen, hieß es. So weit gehe die Freundschaft zwischen den Ortsteilen dann doch wieder nicht.

Icon vergrößern Ein Höhepunkt des Balgheimer Festes war der Umzug am Sonntag. Foto: Josef Heckl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Höhepunkt des Balgheimer Festes war der Umzug am Sonntag. Foto: Josef Heckl

Bäuerle: Eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit beim Balgheimer Feuerwehrfest

Gut eineinhalb Jahr vorher hätten bereits die Vorbereitungen begonnen, sagte Kommandant und Vorstand Stefan Bäuerle im Gespräch mit unserer Redaktion am Rande der Feierlichkeiten. Zusammen mit seinem Stellvertreter Florian Dollmann hat er die Fäden sowohl im Vorfeld, als auch während der zurückliegenden drei Tage in der Hand gehalten. Beiden trugen freilich auch die Hauptverantwortung für das Programm und den Ablauf, wenngleich sie viele Unterstützer von außen hatten. Gleiches wird auch für den Abbau gelten, der gleich am Montag beginnen wird und der koordiniert werden muss. Sowohl Bäuerle, als auch Dollmann waren am Sonntagabend dann sichtlich erleichtert ob der Tatsache, dass die gesamten Festtage bei angenehmem Wetter gut verlaufen sind und das Programm mit dem Festumzug am Sonntag viele Zuschauer an den Straßenrändern anlockte. Gleich am Freitagabend ging es im Festzelt auf dem alten Sportplatz gleich „richtig ab“. Rund 1200 Besucher von 17 bis 70 Jahren kamen zur Disco des Radiosenders Bayern 1. Je später es wurde, desto besser wurde die Stimmung. Die letzten Besucher zeigten Ausdauer bis weit nach Mitternacht.

Schauübung mehrerer Wehren am Samstag

Der Samstag brachte zunächst einen interessanten Einblick in das praktische Feuerwehrwesen. Die Wehren aus Möttingen, Nördlingen und Harburg zeigten bei einer Schauübung am Nachmittag wie ein Brand bekämpft wird und was bei einem Verkehrsunfall getan werden muss. Bürgermeister Timo Böllmann, selbst aktiver Floriansjünger, moderierte die Übung und erläuterte den Zuschauern die Abläufe.

Icon Galerie 50 Bilder Am Freitgabend ist Balgheim mit einem Partyabend ins Festwochenende zum Feuerwehrjubiläum gestartet. Hier gibt es die Bilder.

Abends hatte dann Schirmherr und Altbürgermeister Erwin Seiler seinen großen Auftritt. Er musste das erste Fass Bier anstechen, was ihm mit nur einem Schlag mit Bravour gelang. In seiner Festansprache sagte er, 150 Jahre Feuerwehr Balgheim sei mehr als nur eine Zahl. Sie sei vielmehr der lebendige Ausdruck für den starken Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und Verantwortungsgefühl, das die Gemeinde präge. Seiler lobte zudem die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehrkameraden im Hauptort Möttingen. Als bedeutenden Meilenstein bezeichnete der Schirmherr darüber hinaus den Erhalt der beiden Atemschutzgeräte, die die Balgheimer aus Möttingen erhalten hätten. Diese stärkten die Sicherheit der gesamten Kommune. Bürgermeister Böllmann erwähnte in seiner kurzen Rede die Aufgaben der Feuerwehren über die Brandbekämpfung hinaus. Inzwischen nehme die technische Hilfeleistung breiten Raum ein, betonte der Rathauschef.

Icon vergrößern Auch die Festdamen aus den Jahren 1967 und 1975 waren im Festumzug dabei. Foto: Josef Heckl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch die Festdamen aus den Jahren 1967 und 1975 waren im Festumzug dabei. Foto: Josef Heckl

Gäste aus Tuttlingen in Balgheim begrüßt

Besondere Gäste beim Fest waren die Feuerwehrkameraden aus der Gemeinde Balgheim im Kreis Tuttlingen in Baden-Württemberg. Sie feierten kräftig mit und überreichten als Geschenk eine Dorfchronik. Nachbarschaftliche Grüße kamen vom Patenverein aus Schmähingen, deren Kommandant Günter Endreß es als Ehre bezeichnete, um die Patenschaft gebeten worden zu sein. Der Kreisbrandinspektor für die Region Ries, Marco Härtle, zeichnete an dem Abend verdiente Feuerwehrmänner mit Ehrenzeichen für 25- und 40-jähriges Wirken des Bayerischen Innenministers aus. Die Musikkapelle aus Deiningen gestaltete im Anschluss den Abend mit flotter Unterhaltungsmusik.

Icon Galerie 130 Bilder Balgheim feiert 150 Jahre Feuerwehr. Hier gibt es die Bilder vom Festumzug am Sonntag.

Am Sonntagvormittag stand der traditionelle Festgottesdienst auf dem Programm, bevor es nach dem Mittagessen mit einem sehenswerten Festumzug mit 60 Feuerwehren und sieben Festkapellen durch den Ort ging. Unter den Klängen des Musikvereins Mönchsdeggingen fand im Anschluss ganz traditionell der Fahneneinmarsch ins Zelt statt. Am Sonntag überbrachte Vizelandrätin Claudia Marb die Grüße und Glückwünsche des Landkreises und würdigte das Engagement der Balgheimer Wehr. Lob und Anerkennung gab es gleichermaßen von Kreisbrandrat Heinz Mayr. Den Abschluss des Jubiläums bildete schließlich noch ein Stimmungsabend mit Michael Thum mit seiner Steirischen Harmonika.