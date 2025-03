Jubilare beim Schützenverein Germania Balgheim

Im Rahmen der 69. ordentlichen Generalversammlung der Germania-Schützen Balgheim fanden nach den zahlreichen Berichten über die jährlichen Aktivitäten und Veranstaltungen die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften und für ehrenamtlichen Einsatz statt. Vorsitzender Maximilian Ganzenmüller bat die stellvertretende Gaujugendsportleiterin Anita Meyer aus Möttingen zur Unterstützung bei der Verleihung der Ehrungen zu sich nach vorne. Begonnen wurde mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Dies kann erfolgen, sobald das 65. Lebensjahr erreicht ist und eine 25-jährige Vereinsmitgliedschaft vorliegt. Da Mathilde Kühlinger diese beiden Voraussetzungen erfüllt wurde sie daraufhin einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt und erhält dafür eine Urkunde. Daraufhin wurden einige Schützen für ihre langjährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde geehrt. Die besondere Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein Germania Balgheim und im Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) erhalten, Irene Schabert, Werner Kopp, Thomas Berndorfer, Dieter Ganzenmüller und Mathilde Kühlinger. Johann Heider erhält für seine noch längere Vereinstreue von 50 Mitgliedschaftsjahren ebenfalls eine Urkunde. Anschließend bedankte sich der Vorsitzende noch bei zwei seiner sehr engagierten Beisitzer aus dem Vorstand, welche bereits seit 2011 an zahlreichen Sitzungen teilnahmen und in der Vereinsarbeit tatkräftig unterstützen. Zum Dank überreichte Maximilian Ganzenmüller die Ehrennadel für „Treue Mitarbeit“ an Johannes Briegel und Christian Kopp. Den Sebastianstaler in Silber verdiente sich Michael Mayer durch seinen großen ehrenamtlichen Einsatz. Dank seines tatkräftigen und unaufgeforderten Engagements prägt er den Verein entscheidend mit. Abschließend wurden noch einige gravierte Windlichter an Vereinsmitglieder verteilt, die im vergangenen Jahr ihre Hochzeit gefeiert haben.

