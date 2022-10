Balgheim

vor 2 Min.

Balgheim feiert mit den festlichen Klängen von Gloria Brass

Gloria Brass spielte beim Auftritt in Balgheim zu Beginn Kompositionen aus den Niederlanden und England.

Plus Zum 101. Geburtstag des Balgheimer Posaunenchors spielt Gloria Brass, die Bläsergruppe des evangelischen Posaunenchor-Verbands. Das Konzert ist ein Ergebnis hoher Ansprüche.

Von Ernst Mayer Artikel anhören Shape

Seit mehr als hundert Jahren begleitet der Posaunenchor die Ereignisse in der Kirchengemeinde Balgheim. Dafür gab es am Sonntag ein Jubiläumskonzert der Bläsergruppe des Verbandes evangelischer Posaunenchöre in Bayern. Elf Leiter aus verschiedenen Kirchengemeinden gehören zu diesem Vorzeigeensemble, das sich den Namen „Gloria Brass“ gegeben hat. Dieses gilt als Vorbild des ebenfalls seit hundert Jahren bestehenden kirchlichen Musikverbandes.

