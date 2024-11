S'Chörle zu Gast in St. Ägidius-Kirche in Balgheim

Das in 2023 von Kathrin Meyer aus Baldingen gegründete Ensemble S´Chörle aus 12 leidenschaftlichen Musikern, präsentierte ihr christliches und weltliches Programm aus Pop, Gospels und Spirituals vor vollem Hause. Der Chorraum der Kirche war in ein violettes Licht getaucht, als sie nach der Begrüßung einzogen. Sofort merkte der Zuhörer die Klarheit und die Ausdrucksstärke in ihren Stimmen. Ob leise anmutend oder lautstark, ob als Sologesang oder im vielstimmigen Chor, sie zogen die Zuhörer in ihren Bann. Die Gäste waren eingeladen, bei einigen Liedern mitzusingen, ein Body-Percussion-Gewitter als Intro zu einem Lied zu gestalten, zu summen, zu schnipsen, zu klatschen, oder sich einfach nur beschenken zu lassen vom Klang der Melodien. Die Stimmen der Sängerinnen und Sänger waren untermalt von E-Piano, Querflöte und Percussioninstrumenten. Ein weiteres Highlight war der Gastauftritt einer Sängerin aus Malawi in Ostafrika, die ein Lied aus ihrer Heimat sang und große Begeisterung erfuhr. Nach abschließendem Gebet und Segen erklatschte sich das dankbare Publikum noch zwei Zugaben, bevor die Akteure bei stehendem Applaus entlassen wurden. (AZ)

