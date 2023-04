Wie im kleinen Balgheim zwei Hundeschulen nebeneinander existieren können

Die Hundeschulen von Claudia Ganzenmüller und Fritz Bäuerle eint die konsequente und individuelle Arbeit. Sie haben jedoch unterschiedliche Schwerpunkte.

Das kleine Dorf Balgheim hat zwar keine gewöhnliche Schule mehr, zwei andere Schulen ziehen aber heute Kunden von weither in die Ortschaft: Bis aus Baden-Württemberg kommen Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer entweder zu Claudia Ganzenmüller oder zu Fritz Bäuerle mit ihren Tieren. Am Samstagnachmittag halten beide Welpentraining ab.

Der gebürtige Balgheimer Fritz Bäuerle betreut die Frauchen und Herrchen, Hündinnen und Rüden auf seinem Platz am Ortsrand an der Straße nach Reimlingen. Dem fitten Senior merkt man sein Alter nicht an, wohl aber seine Erfahrung mit allen Hunderassen: Acht Paare von Mensch und Hund haben sich eingefunden, die Spannweite und Größe der Rassen reicht vom Zwergdackel über Jagdhunde bis zum großen Hirtenhund. Bäuerle arbeitet seit 50 Jahren mit Hunden, führt sie auf Prüfungen und ist als Verbandsrichter in nationalen und internationalen Wettbewerben aktiv.

Fritz Bäuerle mit zwei jungen Kundinnen und ihren noch jüngeren Dackelwelpen. Foto: Michael Meyer

Das Angebot seiner Hundeschule reicht von der Erstausbildung von Welpen bis zu weiterführenden Kursen. Er erklärt: „Ich versuche meine Erfahrung in Hundeerziehung und Ausbildung an meine Kunden weiterzugeben. Mein Ziel ist es, einen gehorsamen Hund zu erziehen. Meine Kunden nehmen teilweise weite Wege in Kauf, um mit mir zu arbeiten. Zurzeit übe ich wöchentlich mit fünf Gruppen verschiedener Hunderassen und Alters. Dazu kommen noch individuelle Beratungen und Einzelstunden.“

Problemhunde sind meist falsch geprägt oder falsch gehalten

Auf die Frage, ob es Hunde gibt, deren Betreuung er ablehnt, weil sie im Verhalten problematisch sind, antwortet er: „Sogenannte Problemhunde sind meist falsch geprägte, schlecht sozialisierte oder falsch gehaltene Hunde. Der größere Teil des Problems ist vornehmlich der Mensch. Mit Kampfhunden arbeite ich aber nicht.“

Die Stunde verläuft abwechslungsreich, Erziehungslektionen zu Leinenführigkeit, Rückruf oder Aufmerksamkeit wechseln sich ab mit Phasen des freien Spiels, in denen die Hunde völlig unterschiedlicher Größen sehr lebhaft, aber vollkommen friedlich umher toben. Es haben sich deutlich mehr Frauchen als Herrchen eingefunden, die am Spiel ihrer Hunde aber genauso viel Spaß haben wie die beiden Kinder, die mit ihrem Welpen dabei sind. Beim Abschied betont Bäuerle: „Leicht und schwer auszubildende Hunde kann man nicht allein an der Rasse ausmachen. Das Team Hund und Mensch muss passen.“

Claudia Ganzenmüller betreibt in Balgheim ebenfalls eine Hundeschule. Foto: Jana Gutbrod

Zu dieser Feststellung passt der Name der zweiten Hundeschule in Balgheim, die unter der Bezeichnung „Team Claudia: Mensch & Hund“ firmiert und am Ortsausgang in Richtung Möttingen liegt. Claudia Ganzenmüller stammt hörbar nicht aus dem Ries, hat aber eingeheiratet in einen großen Hof, der früher für Pferde da war.

Weil im Lauf des Nachmittags Regen einsetzt, wechselt man von der ehemaligen Pferdeweide, die 6000 Quadratmeter groß und mit Hackschnitzeln bestreut ist, in die Trainingshalle, in der verschiedene Spiel- und Ausbildungsgeräte aufgebaut sind. Die 52-Jährige startete privat mit Hunden aus Tierheimen, seit 15 Jahren lebt die ehemalige Lehrerin mit Leonbergern zusammen.

Hundeschule "Team Claudia: Mensch & Tier" in Balgheim am Ortsausgang

An diesem Samstag sind nur große Rassen dabei, unter den sechs Hunden sind drei Rhodesian Ridgebacks, ein Golden Retriever, ein Labrador und ein Boxer, der von seiner Reimlinger Züchterin geführt wird. Claudia Ganzenmüller hat einen anderen Stil als Fritz Bäuerle, gemeinsam ist beiden eine konsequente und auf individuelle Besonderheiten eingehende Arbeit. Sie betont: „Ich biete Einzeltraining an, das natürlich effektiver ist als Gruppentraining, achte aber immer auf kleine Gruppen.

Ich empfehle die Hundeschule besonders für Ersthundebesitzer, bei Problemen, um kontrollierte Sozialkontakte für den Hund zu haben, um unter Ablenkung zu üben, neue Impulse zu bekommen und sich Tipps geben zu lassen, aber auch um Spaß mit anderen zu haben – für Mensch und Hund.“ Wie Bäuerle betont auch sie: „Es gibt sehr selbständige Rassen wie Herdenschutzhunde, Rhodesian Ridgebacks, Terrier, welche die Welt etwas kritischer betrachten. Letztendlich kommt es auf das Individuum an – und auf das andere Ende der Leine: den Menschen.“

Fast identisch fällt bei beiden Hundeschule-Betreibern die Antwort auf die Frage nach dem Sinn eines „Hundeführer-Scheins“ aus: Basis für die Freude mit dem Tier sei die Vorüberlegung, welcher Hund zum Menschen passt, zudem das Verantwortungsbewusstsein für eine entsprechende Erziehung, um Freude mit dem neuen Familienmitglied zu haben. Dann sei ein Hund wirklich bester Freund des Menschen. Eine Bescheinigung könne das nicht ersetzen.