Zaun in Balgheim angefahren: 500 Euro Schaden

Im Möttinger Ortsteil Balgheim wurde ein Zaun beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin meldete dies aber nicht.

Eine gemauerte Zaunsäule ist am Freitag, 5. August, zwischen 7 und 20 Uhr in der Nördlinger Straße 5 in Balgheim von einer bislang unbekannten Person angefahren worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.

Der Unfallverursacher kam den Pflichten allerdings nicht nach und flüchtete, wie die Beamten schildern. Deshalb bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)