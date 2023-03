Angels Nördlingen stehen vor wichtigstem Spiel seit fünf Jahren

Das Erreichen der Play-offs ist ein großer Erfolg für Nördlingens Erstliga-Basketballerinnen. Im Viertelfinale müssen die Angels Angstgegner Osnabrück besiegen.

Die Basketballfans in Nördlingen fiebern dem kommenden Sonntag entgegen, wenn die Eigner Angels ihr erstes Play-off-Spiel seit fünf Jahren austragen. Die Verantwortlichen des einzigen bayerischen Teams in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga setzen für den Höhepunkt der Saison auf die besondere Heimspiel-Atmosphäre und eine gewisse Magie der Play-offs, denn nüchtern betrachtet sind die Vorzeichen nicht die besten für die Nördlinger.

Als Vierter der DBBL genießen die Eigner Angels Heimrecht gegen die GiroLive Panthers Osnabrück – ein Gegner, mit dem sich die Rieser in dieser Saison schon viermal duellierten. Drei Niederlagen und ein Sieg sind die Nördlinger Bilanz gegen die Mannschaft aus Niedersachsen, man darf also von einer Art Angstgegner sprechen, der zudem vor kurzem erst Zweiter im Pokal-Turnier wurde. Für Angels-Trainer Ajtony Imreh hat das aber keine Auswirkungen auf die kommende Partie: "Ich denke, in den Play-offs ist das kein Faktor. Alle Teams sind gut und wollen zweimal gewinnen."

Damen-Basketball: Formtief der Nördlinger Angels kommt zur Unzeit

Ebenso wenig wie über die drei Niederlagen gegen Osnabrück will der Nördlinger Coach über die drei letzten Partien der Hauptrunde nachdenken, in denen es für die Angels ebenfalls nichts zu holen gab. Gegen Alba Berlin, den Herner TC und den TK Hannover setzte es Niederlagen für die Nördlingerinnen, die ausgerechnet vor den Play-offs nicht in Form zu sein scheinen. Absolut unzufrieden sei er mit der Leistung seiner Mannschaft gewesen, besonders im Heimspiel gegen Tabellenführer Hannover sei er enttäuscht gewesen, sagt Imreh.

Trotz der schwierigen Ausgangslage überwiegt in Nördlingen die Freude, endlich wieder in der Meisterrunde dabei zu sein. Laut Martin Fürleger, dem sportlichen Leiter der Angels, ist das Viertelfinal-Heimspiel für den Verein unglaublich wichtig – für die Fans und auch die Sponsoren. Nicht zuletzt gibt es für das Erreichen der Play-offs auch eine Prämie für den Verein, mit der das stets kleine Budget der Nördlinger etwas aufgebessert wird.

Angels-Trainer Imreh: "Einer der größten Erfolge der vergangenen Jahre"

Die bisher beste Platzierung der Angels in den Play-offs war Rang vier, der in den Spielzeiten 2010/2011 und 2014/2015 erreicht wurde. Ob in diesem Jahr mehr möglich ist, wird sich zeigen, schon das Erreichen der Endrunde ist laut Imreh "einer der größten Erfolge in den vergangenen Jahren." Martin Fürleger hofft, dass es in den Play-offs mehr auf mentale als basketballerische Stärke ankommt und dass die zuletzt schwächelnden Stützen des Teams, Samantha Hill und Elina Koskimies, in der Vorbereitung wieder zu ihrer Form gefunden haben.

Den entscheidenden Kick erhoffen sich die Verantwortlichen von den Anhängern. 1000 Zuschauer in der Hermann-Keßler-Halle wären laut Fürleger ein Höhepunkt am Sonntag. "Wir haben den Heimvorteil, das wollen wir nutzen, und dazu brauchen wir die Fans", sagt Coach Imreh. Das Spiel am Sonntag um 16 Uhr wird kostenlos bei sporttotal.tv im Livestream zu sehen sein.