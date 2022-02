Basketball

vor 39 Min.

Angels siegen im Bayernderby gegen Wasserburg und schreiben Sportgeschichte

Plus Die Rieserinnen schlagen Wasserburg in einer Saison zweimal und schaffen vereinshistorisches. Mit 86:75 (Halbzeit 39:37) küren sie sich zum inoffiziellen bayerischen Meister.

Von Thomas Lambertz

Der Nördlinger Hexenkessel Hermann-Keßler-Halle war angerichtet für das Bayernderby in der 1. Damenbasketballbundesliga zwischen den Eigner Angels Nördlingen und dem deutschen Rekordmeister vom TSV 1880 Wasserburg. Der Bayerische Rundfunk drehte, von Deutschlands größtem Basketballmagazin BIG reiste Sportjournalistin Nina Probst nach Nördlingen. Grund für diese mediale Aufmerksamkeit: die zusätzliche Brisanz, die das Derby durch die Tabellenkonstellation erzeugte. Und eine mögliche Wachablösung in Bayern stand im Raum. Mit einem Sieg der Oberbayern (Platz 12, 8 Punkte) würden dringend benötigte Punkte gegen den Abstieg aus der Hermann-Keßler-Halle entführt. Behaupten sich dagegen die Rieserinnen (Platz 9, 16 Punkte), halten sie Anschluss an die Playoff-Plätze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen