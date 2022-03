Angels-Spiel am Sonntag ist abgesagt

Am Sonntag hätten die Nördlinger Angels in Marburg spielen sollen. Doch die Partie der Basketballerinnen findet nicht statt.

Das Spiel der Nördlinger Angels gegen Marburg an diesem Sonntag findet nicht statt. Das hat die Liga am Freitagabend entschieden. Grund dafür sind Corona-Fälle bei Gegner Marburg. Das Spiel wird verlegt, ein Ersatztermin stand am Freitag aber noch nicht fest.

Laut Vorstand Thomas Lambertz kommt dies den Rieserinnen wenigstens in einer Hinsicht nicht gänzlich ungelegen: Der zwischenzeitlich erkrankte Coach Ajtony Imreh fehlte zuletzt und kann erst an diesem Samstag wieder ins Training einsteigen.

Um die Playoff-Chancen zu wahren, müssen die Angels aus ihren kommenden Partien möglichst viele Punkte holen und dürfen sich kaum einen Ausrutscher erlauben. (AZ)